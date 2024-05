Marcelo Jiménez destacó su segundo lugar en el Nacional de Skate: Llegué sin expectativas

Gran convocatoria tuvo la segunda fecha del Campeonato Nacional de Skate. Niños y jóvenes seguidores del deporte llegaron desde distintas partes del país hasta el Estadio Nacional, donde se vivió una excelente jornada.

Así lo puede concluir Marcelo Jiménez, quien después de mucho tiempo compitió en dos disciplinas: Bowl y Street, destacando en la primera con un segundo lugar.

El deportista Red Bull, quién sufrió una lesión en la rodilla, se presentó de igual forma dada la importancia de obtener el puntaje para ser parte del World Skate Games: "Estaba preocupado. No sabía cómo iba a andar para la competencia, pero no podía no venir, ya que son fechas importantes para el ranking de la Federación. Llegué sin expectativas, pero le puse todo el talento y feliz con el segundo lugar", comentó el skater.

Otro de los hitos que vivió Marcelo fue el regreso al Street, categoría en la que no participaba hace cuerto años debido a que no se le permitía estar en dos a la vez.

"Es una modalidad que tenía abandonada, pero me lo permitieron. Justo antes de la final, me pasé a llevar con un muro y me corté la rodilla. A pesar de esto quedé quinto, pero esto me permite seguir sumando, así que estoy feliz", agregó.

Ahora, el destacado deportista descansará para recuperar al 100 por ciento su rodilla para el 25 y 26 de mayo llegar al primer lugar en la tercera fecha del campeonato.