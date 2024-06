Víctor Carrera buscará revalidar su título en el mundial de parapente acrobático

Nuevamente, Saint-Hilaire, Francia, se prepara para recibir el 8 y 9 de junio una nueva fecha-la primera de seis paradas- del Campeonato Mundial de Parapente Acrobático Acro World Tour, la competencia más importante de la disciplina, en la que el chileno Víctor "Bicho" Carrera, se presentará con el objetivo de revalidar su título de dos veces campeón mundial (2021 y 2022).

Carrera, sin lugar a dudas un prodigio del parapente, sabe combinar a la perfección fluidez, estilo y mecánica, además de un gran dominio en el aterrizaje tanto en tierra como en agua, habilidades que constantemente entrena y pone a prueba en Maintencillo y Europa, donde vive dependiendo la época del año.

"Me siento super bien. He estado entrenando mucho y estoy convencido de que definitivamente me va a ir mejor que la temporada pasada (...) A pesar de que esta primera fecha será complicada porque el clima no está bueno, se pronostica mucha lluvia y eso lo hace bastante inestable. Es además una fecha de un día, por lo que tenemos que hacer tres vuelos en una jornada, pero seguramente podremos hacer solo dos. Finalmente, al estar el clima húmedo, la vela tiene otra performance, lo que lo hace muy difícil, así que va a ser muy interesante ver cómo nos va", comenta la carta nacional previo a su participación.

Si bien el año pasado el atleta de Red Bull no pudo repetir el primer lugar tras quedar cuarto en la tabla general, sí se subió al podio de la última fecha tras haber sido premiado como "Mejor Piloto del Día".

En la competencia, que es organizada por la Federación Internacional de Aeronáutica, se evalúan a los participantes en técnica, coreografía y aterrizaje, entregando cada ámbito un puntaje.

El campeonato continuará el 14 de junio con la fecha "Kings of the Box", en Allevart, Francia, que por segunda vez fue escogida como locación del certamen tras el éxito del año pasado. Esta localidad posee una altitud similar a la de la primera fecha, pero un entorno completamente distinto, por lo que es una gran oportunidad para que los pilotos reestructuren su estrategia en busca de mejores resultados o afirmen su posición en la tabla.