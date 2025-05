Histórica clasificación: Isidora Assler llevará al snowboard chileno al Mundial FIS de Freeride 2026

Durante esta semana la snowboarder chilena Isidora Assler se transformó en la primera deportista en la historia de nuestro país en clasificar al FIS Freeride World Championships Andorra 2026, el primer mundial de la disciplina organizado por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Este logro se viene trabajando desde hace años. La atleta de Columbia se consagró seis vecescampeona chilena del Circuito Nacional de Freeride Chile y cuatro veces del Freeride Sudamérica, sumado a las participaciones en el Freeride World Qualifier que le permitieron tener los puntos necesarios para clasificar a la cita planetaria.

En ese sentido, Isidora Assler se mostró sorprendida con esta clasificación. "No me lo esperaba. Es un tremendo regalo y oportunidad de ser la primera chilena en representar. Me siento con toda la energía para dar lo mejor de mí".

Respecto a las expectativas, la embajadora chilena aseguró que "quiero ir a demostrar lo que´Los Andes´me han enseñado, gracias a estas situaciones uno se da cuenta que con pasión, disciplina y constancia se logran muchas cosas".

"Esta es la conclusión de 10 años de trabajo, estoy muy feliz de este desafío", cerró IsidoraAssler.

Cabe señalar que, la deportista chilena entra en la historia de los libros nacionales. El

Campeonato Mundial de Freeride Andorra 2026 se realizará desde el 1 al 6 de febrero de 2026, donde los mejores snowboarders y esquiadores del mundo estarán presentes.