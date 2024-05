Legendario luchador estadounidense Ric Flair fue expulsado de un restaurante por borracho

El legendario luchador estadounidense Ric Flair vivió una polémica al ser expulsado de un restaurant por encontrarse en estado de ebriedad y realizar desórdenes públicos.

Según apuntó el excampeón mundial de WWE y WCW en un descargo publicado en su cuenta de X, gastó 1500 dólares en el recinto, se tomó varias fotos con los trabajadores y clientes y luego le pidieron salir por un problema con el administrador de la cocina por tomarse mucho tiempo en el baño.

En contrapartida, el copropietario del sitio llamado Piesanos Stone Fired Pizza apuntó en un medio que "Nature Boy" estaba en estado de ebriedad y que "es evidente que nuestro equipo actuó de manera profesional para garantizar la seguridad de los clientes y del personal".

I Spent $1500 At @PiesanosSFP To Be Disrespected More Than I Ever Have In My Entire Life. After Taking 20 Pictures With Customers And Staff, I Was Asked To Leave Because Of An Issue I Had With The Kitchen Manager Taking Too Long In The Bathroom. I Would Highly Recommend That…