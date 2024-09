Yasmani Acosta tuvo divertida participación del show en vivo de "Tomás va a morir"

El reciente medallista olímpico chileno Yasmani Acosta se transformó en viral luego de aparecer en varios videos del show "Ley de Murphy", creado por los integrantes del famoso podcast "Tomás va a Morir".

Y el luchador nacional al mostrar un gran sentido del humor. Primero Edo Caroe intentó derribar al deportista, pero apenas pudo moverlo.

"Lo desestabilicé", dijo en sus redes el comediante.

Luego, Tomás Leiva fue aún más lejos y se tendió en el piso donde fue fácilmente sometido por el multicampeón nacional.

"Me quebró una costilla o me desgarró el pecho. Mejor día de este año. No regrets", publicó Leiva.