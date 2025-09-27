Síguenos:
Raúl Pedraza tras su oro en China: Me falta la de los Panamericanos y la de los World Games

En las "Tardes Deportivas" de Cooperativa Deportes conversamos con el patinador Raúl Pedraza, quien consiguió alzarse con el oro en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad tras terminar primero en la prueba de los 5 mil metros puntos en Beidaihe, China. Ante esto, el representante nacional aseguró que le resta conseguir las preseas más valiosas en los Juegos Panamericanos y los World Games.

