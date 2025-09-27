En las "Tardes Deportivas" de Cooperativa Deportes conversamos con el patinador Raúl Pedraza, quien consiguió alzarse con el oro en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad tras terminar primero en la prueba de los 5 mil metros puntos en Beidaihe, China. Ante esto, el representante nacional aseguró que le resta conseguir las preseas más valiosas en los Juegos Panamericanos y los World Games.

