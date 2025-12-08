Síguenos:
Deportes | Polideportivo | Team Chile

Team Chile cerró su mejor participación en Juegos Bolivarianos con los últimos dos oros

La "selección de todos los deportes", se despidió en el cuarto lugar del medallero en Perú.

Team Chile cerró su mejor participación en Juegos Bolivarianos con los últimos dos oros
Los Juegos Bolivarianos 2025 en Lima y Ayacucho finalizaron el domingo recién pasado y el Team Chile ratificó su mejor participación histórica con las últimas cosechas de medallas.

Ya en la jornada del viernes la delegación nacional había superado su récord de oros, registro a las que se sumaron los triunfos de Vicente Droguett y Fernando Quintero en vóleibol playa y Gabriel Reyes en los 10.000 metros de patinaje de eliminación.

De esta manera, el Team Chile culminó con 53 medallas de oro, dejando atrás las 44 conseguidas en Trujillo 2013. Por otro lado, culminó en el cuarto puesto del medallero general con 173 preseas; cifra completada por 57 de plata y 63 de bronce.

En cuanto a las cifras que dejó el evento para los nacionales, los más laureados fueron los nadadores Mariano Lazzerini (tres oros y dos platas) y Eduardo Cisternas (tres oros y una plata), además del equitador Cristóbal Boetto (tres oros y una plata).

También se dio la particularidad de que la deportista más joven y la más experimentada lograron ser campeonas: La skater Ignacia Muñoz —de solo 13 años, la más novel de todos los Juegos— triunfó en la modalidad park, mientras que Tania Zeng (59 años) conquistó oros a nivel individual y en equipo en tenis de mesa.

- Medallas de Chile en la jornada final de los Juegos Bolivarianos:

  • ORO – Gabriel Reyes (Patinaje) / 10.000m Eliminación
  • ORO – Vicente Droguett y Fernando Quintero (Vóleibol Playa)
  • PLATA – Cristopher Verdugo (Patinaje) / 500 + Distancia
  • BRONCE – Macarena Vásquez (Patinaje) / 10.000m Eliminación
  • BRONCE – Valentina Vega, Fernanda Vega y Llanka Valdivia (Karate) / Equipo Femenino
  • BRONCE – Daniel Manríquez, Jorge Acevedo, Sebastián Dodero y Enrique Villalón (Karate) / Equipo Masculino

