El trabajo del surf chileno tras el paso de la World Surf League por Arica e Iquique

En las Tardes Deportivas de Cooperativa conversamos con Francisco Gana, director del Arica Pro Tur de surf, sobre los trabajos para reinstalar a nuestro país en la orbita mundial de la disciplina tras el retorno del profesionalismo con las paradas del World Surf League por Arica e Iquique, además de la proyección de valores jóvenes y legislación para potenciar la práctica del deporte acuático en las costas chilenas.

