Antonia Abraham compartió su felicidad tras finalizar con éxito su carrera universitaria

Antonia Abraham, estrella del Team Chile de remo, compartió su felicidad en redes sociales tras terminar con éxito, después de mucho esfuerzo y años de sacrificio, su carrera universitaria, titulandose en Educación Física y Entrenador Deportivo en la Universidad Andrés Bello.

"Nueve años de carrera universitaria compatibilizándolo con el alto rendimiento y ¡lo logré!", publicó Abraham en Instagram, con postales de la ceremonia de titulación.

"Mientras estudiaba fui Campeona del Mundo, medallista en mundiales juveniles y sub23, copas del mundo, campeona panamericana 3 veces y máxima medallista panamericana (x8) de Chile , varios oros en juegos ODESUR, muchos sudamericanos y clasifique en el mundial a mis primeros Juegos Olímpicos en Paris 2024 con la Melita (su hermana y compañera de equipo)", añadió la deportista.

Asimismo, cerró el post con un positivo mensaje: "Así que cuando dicen que el deporte no es compatible con los estudios... son EXCUSAS! Tardas más, pero se logra con mucha organización, paciencia, disciplina y la vieja confiable: unas lloraditas y a seguir".