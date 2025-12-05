Solo 13 años: La skater Ignacia Muñoz suma un oro inédito en los Juegos Bolivarianos

Este jueves la gran protagonista de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 fue la skater chilena Ignacia Muñoz (13 años), quien sorprendió al adjudicarse el oro en la categoría park.

La deportista más joven del Team Chile y del evento venció a rivales de Perú, Colombia y Bolivia para subirse a lo más alto del podio.

"Me siento muy orgullosa de sacar un oro, trabajé muy duro día a día. Me siento muy feliz. Ha sido bacán representar a Chile y darle esta medalla", comentó la novel promesa del skateboarding nacional, la cual incluso ya ha sido incluida en campamentos internacionales pensando en Los Ángeles 2028.

La delegación nacional ganó 17 medallas este jueves y alcanzó las 142 preseas (42 oros, 49 platas y 51 bronces) en el megaevento, afianzándose en el cuarto lugar del medallero general a falta de tres días de competencia.

Las medallas del jueves 4 de diciembre