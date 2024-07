The Guardian destacó a Tania Zeng por el debut que vivirá en los Juegos Olímpicos

Zhiying Zeng, la popular "Tía Tania" del Team Chile, fue destacada por el prestigioso medio británico The Guardian por su esperado debut, con 58 años, en los Juegos Olímpicos de París 2024, resaltando el amor que siente por nuestro país la tenimesista oriunda de China.

"Su rechazo a entrenar en Portugal viene del amor a su hogar por 35 años, Chile, donde puede estar cerca de su esposo y sus hijos", remarcó The Guardian, que entrevistó a la deportista en Santiago, lugar donde se prepara para la cita Olímpica.

Zeng entrena de lunes a viernes, tres horas al día, y explicó que, aunque le gustaría practicar más tiempo, no puede hacerlo: "Cuando eres joven, nada te daña. Ahora, si juego mucho, tengo problemas en el hombro".

También resaltan la notable historia de Zeng: Se retiró del tenis de mesa profesional en 1986, cuando tenía 20 años, y ahora posee una empresa de muebles en Iquique, en el norte de Chile.

Fue la pandemia del Covid-19 la que provocó su regreso al tenis de mesa, ya que durante el encierro volvió a jugar, y posteriormente se vio compitiendo y ganando en torneos locales, clasificando para jugar por el Team Chile.

"Nadie podía creerlo. ¿Qué vamos a hacer con esta señora?", contó Zeng, quien posteriormente ganó bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Zeng, nacida en Guangzhou, también remarcó durante su infancia las mesas de ping-pong estaban "en todas partes. Para los chinos, las mesas de tenis son como el fútbol para los brasileños".

Fue entrenada por su madre y sus habilidades eran evidentes desde corta edad, siendo admitida en el equipo elite junior a los 11 años, en la escuela militar deportiva en Beijing, y estuvo ahí hasta 1981, para después retornar a los entrenamientos junto a su familia.

En 1983, Zeng fue elegida para el equipo nacional de China y tenía su meta clara: "Es el sueño de todo jugador llegar a los Juegos Olímpicos".

Sin embargo, un cambio en las reglas afectó su juego: "Me sentía débil, sicológica y técnicamente", situación que la llevó a dejar el equipo nacional y prácticamente dejar de jugar, hasta que un compatriota en Chile le ofreció un trabajo como entrenadora en 1989.

"No pensé más en ser jugadora profesional, pero sí como entrenadora", contó Zeng, quien aceptó el trabajo y se unió a la pequeña comunidad china en el norte del país, en donde es conocida como "Tania".

"En Chile no pueden pronunciar mi nombre, tienen problemas con la Z..pero como todos los chinos que vienen acá, usamos un nombre chileno. Y yo elegí Tania", explicó.

Su entrenador y amigo, Juan Lizama, vio su potencial en la década de los 90, señalando que su talento sigue siendo el mismo pese al paso de los años, y que es conocida por los tenimesistas sudamericanos por su nivel.

"Ella es un ejemplo global. Se retiró del deporte por 20 años, y en menos de un año, ganó en los Sudamericanos, compitió en los Panamericanos y ahora va a los Juegos Olímpicos", declaró Lizama.

Finalmente, Zeng manifestó su alegría por ser una inspiración, tras haber superado tantos obstáculos para llegar a París 2024.

"A mi edad, uno tiene que jugar con alegría, no con angustia. Amo este país. No alcance mi sueño en China y aquí sí. Es importante no darse por vencido", sentenció.