Tragedia: Serbio Lazar Dukić murió durante competencia de los CrossFit Games

El inicio de los CrossFit Games 2024 en Estados Unidos se vistió de luto por la lamentable muerte del competidor croata Lazar Dukić, de 28 años, en plena competencia.

Las acciones en Fort Worth, Texas, contemplaron una etapa de nado en el lago Marine Creek, instancia donde Dukić se ahogó, luego de infructuosos intentos por mantenerse a flote.

La cámaras de la transmisión vía streaming captaron el momento en el que Dukić presentó problemas para continuar con su recorrido a 100 metros de la meta. Minutos después de su hundimiento, un equipo de buzos encontró el cuerpo sin vida del atleta.

"Estamos cooperando completamente con las autoridades y estamos haciendo todo lo que podemos para apoyar a la familia en estos momentos", señaló la empresa CrossFit, a cargo del evento que lleva su nombre.

La empresa de entrenamientos físicos señaló que la jornada se canceló ante el trágico suceso. "El resto de competencias han sido suspendidas. El bienestar de nuestros competidores es nuestra primera prioridad y nos rompe el corazón este trágico evento".

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It's messed up that Crossfit Games didn't have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD