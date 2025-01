Harith Noah abandonó el Dakar tras sufrir una fractura durante el prólogo

El piloto indio Harith Noah se vio obligado a abandonar el Rally Dakar durante el prólogo de 29 kilómetros en Bisha (Arabia Saudita) tras fracturarse la muñeca, según anunció la organización en un comunicado.

El campeón defensor de motos en la categoría rally 2 deberá someterse a una operación y no podrá continuar la carrera.

🏍️ 2024 Rally2 winner Harith Noah suffered a wrist fracture during the prologue. The Indian rider will need surgery and is unable to continue the race. ❌

Wishing him a speedy recovery! #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/8SDnU5EsKM