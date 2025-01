Pablo Quintanilla se quedó con el tercer puesto de la séptima etapa del Dakar

Este domingo, el Rally Dakar 2025 desarrolló su séptima etapa en Arabia Saudita, con el chileno Pablo Quintanilla recuperando las buenas sensaciones en Moto GP al alcanzar el tercer lugar, luego de complicadas jornadas anteriores.

La amenaza de lluvias, y el recuerdo de lo que pasó hace dos años en la misma zona con la cancelación de la competición de motos, provocó un recorte de trazado, que quedó en 412 kilómetros.

Quintanilla firmó un tiempo de cuatro horas y 16 minutos, a cinco minutos y 27 segundos del líder Daniel Sanders; inamovible en la cima. El español Tosha Schareina llegó segundo (+03m47s).

Luego de tres podios consecutivos, José Ignacio Cornejo arribó en el sexto lugar con un cronómetro de cuatro horas, 18 minutos y 37 segundos.

🏁 Stage 7️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Tosha Schareina

🥉 Pablo Quintanilla



Daniel Sanders claims victory on stage 7, a loop around Al Duwadimi. The Australian made his move late in the special, capitalising on Tosha Schareina's role as the stage opener.… pic.twitter.com/WLZ5vEYzli