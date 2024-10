John Medina se coronó campeón mundial de Rally Cross Country en Marruecos

Tras competir en tres fechas del Campeonato Mundial de Rally Cross Country FIM, el piloto chileno John Medina Salazar (KTM-Xraids Experience) se consagró este viernes en el Rally de Marruecos campeón planetario en la categoría Rally3 para aficionados, un sueño que para el deportista de 43 años parecía imposible y que nunca imaginó cuando hace una década se subió por primera vez a una motocicleta.

El piloto nacido en Cerrillos y que vive en San Miguel comenzó a los 30 años a andar en motos, enamorándose de ellas cuando fue a mirar el Rally Dakar al norte de Chile, cuando la máxima competencia a campo traviesa se disputaba en el país entre 2009 y 2014. Este viernes se coronó en la quinta fecha de Marruecos, tras ser cuarto en Portugal, primero en Argentina y ahora segundo en las tierras africanas.

El ganador del día 5 fue el marroquí Souleymane Addahri con 3 horas 24 minutos 10 segundos, por delante de John Medina (Xraids Experience), quien llegó a 3 minutos. En la clasificación general Addahri fue el mejor con 21 horas 25 minutos 42 segundos, seguido del chileno a 1:34'27". Con esta posición, Medina se alzó con la Copa del Mundo del Grupo Rally3, superando a su único rival por el título, el argentino Eduardo Alan, quien cruzó la meta en cuarto lugar a 2:28' del nacional.

"Llegar a esta instancia me ha costado mucho. Ha sido harto sacrificio, sufrimiento y dolor por las fracturas en las carreras. Pero es una actividad que me apasiona mucho. Soy capaz de resistir todo lo negativo, de correr lesionado, fracturado, agotado, con problemas en la moto, sin gasolina y sin rendirme. Tengo una gran capacidad de resiliencia y empeño, desde pequeño. Nunca me dejo vencer. Me ha costado mucho esta afición y por ello estoy tan feliz", indicó desde Marruecos el nuevo campeón mundial de motos que tiene Chile.

Antes de viajar a África, el propio Medina Salazar había dicho: "Ni aunque fuera campeón de las bolitas, de la payaya, de lo que sea... Aunque corra solo el campeonato, igual eres campeón mundial...".

Y lo consiguió, tal cual lo dice el dicho, cumplió el "sueño del pibe".

"Ni en mis sueños ni tampoco nunca imaginé ser campeón mundial de algo. Ahora se me presentó la oportunidad y la aproveché. Estoy muy contento por el título, porque además fui competitivo y le gané una de las cinco etapas al dueño de casa, Suleymane Addahri, quien fue el vencedor de la fecha. Regreso feliz a Chile con esta copa de campeón del mundo que jamás imaginé en mi vida", concluyó un emocionado John William Medina, quien arribará al país en la mañana de este domingo 13 de octubre.