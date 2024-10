Pablo Quintanilla superó accidentada primera etapa en el Rally de Marruecos

El Rally de Marruecos 2024 arrancó con un intenso desafío para el piloto chileno Pablo Quintanilla (Honda), quien finalizó con un meritorio quinto lugar en la primera especial que redujo su recorrido tras las fuertes lluvias que azotaron a la localidad de Zagora.

Con un tiempo de 2h24'15'', el nacional superó 180 de los 250 kilómetros que se tenían pactados originalmente y se ubicó a siete minutos y 18 segundos del liderato comandado por el botsuano Ross Branch (Hero MotorSports).

"Pese a que estuvo cortada, fue una especial dura y se me hizo bastante larga, con un inicio técnico, rocoso y peligroso por las lluvias. No me sentí bien y tampoco encontré ritmo sobre la moto, pero lo supimos sacar adelante", señaló Quintanilla.

Para este martes 8 de octubre el competidor chileno enfrentará la segunda etapa del Rally de Marruecos, que comprenderá el recorrido que estaba planificado para la primera especial con 314 kilómetros cronometrados por la localidad de Zagora.