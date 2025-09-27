Los Cóndores y Samoa definen la clasificación al Mundial de rugby en Sausalito
Sigue el trascendental duelo en Cooperativa.cl.
Este sábado 27 de septiembre, en Viña del Mar, Chile y Samoa miden fuerzas en busca de pasajes al Mundial de Rugby 2027, a través del play-off Sudamérica-Pacífico, cuyo duelo de ida quedó igualado 32-32.
- Síguelo por Cooperativa.cl:
14:12 - | El Sausalito está listo para recibir el rugby y un gran marco de público con 20.000 personas
13:27 - | Repasa las alineaciones de ambos equipos