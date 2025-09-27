Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Los Cóndores y Samoa definen la clasificación al Mundial de rugby en Sausalito

Este sábado 27 de septiembre, en Viña del Mar, Chile y Samoa miden fuerzas en busca de pasajes al Mundial de Rugby 2027, a través del play-off Sudamérica-Pacífico, cuyo duelo de ida quedó igualado 32-32.

- Síguelo por Cooperativa.cl:

  • Chile vs. Samoa, 16:30 horas. Estadio Sausalito.

