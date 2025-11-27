Síguenos:
Fútbol Más cumple 18 años impulsando bienestar infantil a través del deporte

Publicado: | Fuente: Radio Cooperativa | Foto: Fundación Futbol Más
La Fundación Fútbol Más celebró 18 años de labor social centrada en el trabajo con niñas, niños y comunidades a través del deporte.

La organización utiliza el juego como herramienta para promover el bienestar y el desarrollo de habilidades socioemocionales: su metodología sociodeportiva integra actividades físicas con objetivos vinculados a autoestima, salud mental, resiliencia y resolución de conflictos.

Ha llegado a más de 180 mil niños en cuatro continentes, tiene presencia en 10 regiones de Chile, con participantes que dan testimonio de su alto compromiso comunitario.

Escuche el informe del periodista Álvaro Lozano.

