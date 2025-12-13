Tania Zeng se coronó campeona nacional a días de arrasar en los Juegos Bolivarianos

Este sábado la tenimesista nacional Tania Zeng obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional Individual FECHITEME tras un contundente 3-0 en la final ante su compatriota Valentina Ríos.

La definición de los monarcas del tenis de mesa nacional se realizó en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), allí la exponente de 59 años consiguió además del título un cupo al Sudamericano, programado para el primer semestre del 2026.

En el camino a la final en este torneo, Zeng venció a Judith Morales, Daniela Ortega y a Ríos en la final, con quien también compartió equipo durante los Juegos Bolivarianos.

Con estos resultados, la "Tía Tania" cierra un gran año deportivo en que además obtuvo doble oro y una plata en los Juegos Bolivarianos, oro por equipos en el Sudamericano de Lima en junio, participó de su primer Mundial de Tenis de Mesa en Qatar y obtuvo el bronce por equipos en el Panamericano específico.