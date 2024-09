Tania Zeng y su lado dieciochero: Las Fiestas Patrias son súper bonitas

La tenimesista chilena Tania Zeng regresó a su casa en Iquique y contó cómo vive las Fiestas Patrias, especialmente luego de su periplo en el extranjero por diversas competencias, que incluyó los Juegos Olímpicos.

"Las Fiestas Patrias en Chile son súper bonitas; se reúnen la familia, los amigos y no es un día, son cinco como mínimo. Esta vez nos vamos a juntar con mucha gente, porque no volvía a Iquique en mucho tiempo", expresó la deportista de origen chino al diario Las Últimas Noticias.

"Desde abril había estado fuera de casa. Mis amigas me llamaban todos los días y me decían que volviera luego, que me esperaban con un asadito. Voy a bailar cueca; sé hacer la medialuna, zapatear. Aunque no soy experta, algo bailo, dependiendo de la música. Me enseñaron mis hijos, que bailan bien, y mi marido, aunque él da su vuelta nomás", dijo la participante en París 2024.

Sobre las comidas típicas de estas fechas, la tenimesista contó que sus amigas se encargan del asado, pues "yo no sé cómo prepararlo ni prender el carbón. Me encargo de aliñar las carnes y hacer los cortes. Lo que más me gusta son las alas de pollo y una carnecita, obviamente".

"No puede faltar la chicha, tampoco el terremoto, que todos los años se prepara. Aunque no soy muy buena para tomar, en las fiestas sí me gusta hacer un brindis", relató.

Zeng también contó cómo vivió las primeras Fiestas Patrias tras su llegada al país en los años 80: "Sí me sorprendía y decía '¿cómo, todos los días asado?'. En China no comemos tanta carne, es más que nada verduras con carne picadita".

"Recuerdo lo que dijo mi papá cuando llegó a visitarme: 'Uy, toda esa carne a mí me dura un año'. Ahora no puede faltar la carne en la casa. Si no, mis hijos y mi marido me piden", agregó.

Zhiying "Tania" Zeng utilizó su cuenta de Instagram para compartir una alegre paya con sus seguidores. En lo deportivo, disputará los Juegos Nacionales en Villarrica y, en octubre, el panamericano de tenis de mesa en El Salvador.