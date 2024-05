Alejandro Tabilo: Al llegar a París sentí que me había ganado el respeto de todos

Luego de una semana soñada en Roma, Alejandro Tabilo (25° ranking ATP) se refirió a lo que fue su llegada a Roland Garros, donde se ganó el respeto luego de vencer al número uno del mundo, Novak Djokovic.

El chileno señaló a La Tercera que "No creo que mi estatus haya cambiado" tras el Masters de Roma, "pero creo que ahora más jugadores me conocen. Además, ha sido solo un torneo, hay que ver cómo sigue el año y tratar de mantenerme ahí. Ahí ya sería un cambio más grande por estatus".

"Tengo que seguir de esta forma y tratar de mantenerme en esto. Lo que sí, al llegar a París sentí que me había ganado un poco el respeto de todos. Ahí hartos me vinieron a saludar, a darme felicitaciones, como Alcaraz y Sinner. Han sido muy buena onda. Es más eso que un cambio de estatus", mencionó.

"Me sorprendió harto. Estábamos sentados en París y Alcaraz vino directamente a saludarme y felicitarme. Me dijo que había sido una tremenda semana y que había jugado muy bien. Fue muy buena onda". Dijo sobre el saludo de Alcaraz.



Tabilo se refirió a los cambios que lo han llevado a tener una temporada como la actual, mencionando que "el principal cambio fue físico, he estado aguantando muy bien todos los partidos, no importa si sean a tres sets o si esté jugando hartos partidos. Que el físico aguante sin lesiones ha sido fundamental y creo que la parte mental también ha sido muy importante y me ha estado ayudando bastante los casi seis meses que llevamos jugando este año".

En cuanto al triunfo histórico sobre Djokovic, Tabilo señaló que "fue algo increíble, toda esa semana jugué a un nivel altísimo, donde le estaba pegando a casi todo y todo me estaba entrando. Son semanas que no siempre pasan así, pero que me dan mucha confianza de que puedo jugar a ese nivel de manera constante, por dos semanas como fue en Roma".

"Feliz por eso y ganarle a Djokovic es algo increíble, soñado y creo que nunca lo voy a poder creer del todo, pero obviamente me da mucha más confianza y me hace pensar que puedo competir con cualquiera. O sea, Djokovic es el mejor de la historia, entonces me da mucha confianza", cerró.