Alejandro Tabilo derribó a Luciano Darderi para avanzar a cuartos en Chengdú

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112°) mantuvo su racha al instalarse en cuartos de final del ATP 250 de Chengdú, China, tras derrotar al italiano Luciano Darderi, número 30 del mundo.

Tal como ocurrió en su duelo de la ronda anterior ante el australiano Jordan Thompson (78°), el nacido en Toronto destacó con la solidez de su servicio y aprovechó un par de errores puntuales de su rival para imponerse por 6-4 y 6-3 en una hora y 27 minutos de partido.

En la primera manga el chileno sacó ventaja con un quiebre en el último juego, mientras que en el siguiente episodio, solo requirió de un rompimiento en el segundo game para, a la postre, abrochar la victoria.

De esta manera, "Jano" volvió a meterse entre los ocho mejores de un torneo ATP por primera vez en 11 meses: Sus últimos cuartos de final fueron en Almaty, en octubre de 2024.

"Ha sido un año muy duro para mí, así que estoy contento de haber recuperado un poco el ritmo, y espero que este sea un nuevo comienzo", señaló Tabilo tras el partido.

Además, con este resultado el nacional quedó a solo un triunfo de retornar de lleno al top 100, pues en caso de imponerse en la siguiente ronda saltaría al 88° lugar del mundo.

Su próximo rival será el australiano Christopher O'Connell (103°), a quien enfrentó recientemente en las semifinales del Challenger de Guangzhou, aunque el oceánico tuvo que retirarse luego de apenas tres juegos por lesión.

O'Connell viene de vencer al chino Yi Zhou (304°) con un marcador de 6-2 y 6-4.