Tabilo se despidió con emotivo mensaje de sus entrenadores

El tenista nacional Alejandro Tabilo (25° del mundo en el ATP) utilizó sus redes sociales esta jornada para enviar un emotivo mensaje de despedida a sus entrenadores Guillermo Gomez e Ignacio Jojot tras siete años trabajando juntos.

"Después de 7 años de trabajo junto a Guille y Jojot, decidimos separar nuestros caminos. Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo", escribió el zurdo en su perfil de Instagram.

Tras esto, añadió: "Muchas gracias a ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis. Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mí, gracias por eso".

Pese a que la raqueta criolla confirmó que ambos separaron sus caminos antes de disputar el Masters 1.000 de Roma, decidieron mantener el silencio de esta noticia al público para enfocarse en un torneo que tuvo unos resultados sumamente positivos con la semifinal alcanzada.

Tabilo fue acompañado de forma provisoria por el colombiano Cristian Rodríguez, quien aún figura como tenista activo en el circuito de dobles. Por lo que a falta de una persona para el cargo, en su equipo aun figuran Ignacio Guajardo, Rodrigo Budnik y Víctor Olguín.