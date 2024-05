Tabilo tuvo un "fuerte dolor de cabeza" en Roland Garros: "Quizás fue un virus"

El chileno Alejandro Tabilo, superado por el belga Zizou Bergs, 102 del mundo, en primera ronda de Roland Garros, acusó que fue afectado por dolores de cabeza durante el partido.

El zurdo llegó incluso a ir 5-2 por delante en la segunda manga, pero en ese momento todo comenzó a torcerse para acabar perdiendo en 3 horas.

"Empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza y en todo el cuerpo (...) Estaba jugando bien, pero me vino eso y no sé que puede haber sido, quizás un virus. No podía hacer nada con mi cuerpo, sentía mucho dolor", dijo el jugador.

No supo darle la vuelta el jugador, de 27 años, que llegaba a París con los torneos de Auckland y Aix-en-Provence, este último hace un mes, y con el cartel de favorito 24.

Nada hacía presagiar la derrota de un jugador que venía en un gran estado de forma, que hace una semana llegó a las semifinales del Masters 1.000 de Roma. Antes, el chileno había vencido fácil al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y al ruso Karen Khachanov.

Pero Tabilo no supo encontrarle la salida a un rival que disputaba por tercera vez un partido de un Grand Slam, de 24 años, que esta temporada no contaba con ningún triunfo en torneos ATP.

"Creo que cuando traté de meterme en el partido él elevó el nivel y no me lo permitió", señaló.

Pese a esta derrota, Tabilo valoró bien su gira de tierra batida y su primera experiencia en Roland Garros.

"Una derrota duele, sobre todo cuando estás tan cerca de cerrar el segundo set. Pero hay que tratar de tomar lo bueno que he hecho en toda la gira", señaló.

"Por algunas lesiones no pude estar antes en Roland Garros y estoy feliz, ha sido muy emocionante, ojalá pueda volver en el futuro más fuerte", dijo.

Ahora, el joven tenista belga que lleva ese nombre en homenaje a Zinedine Zidane, lo que puede darle apoyo del público galo, tendrá que enfrentarse contra el alemán Maximilian Marterer, que derrotó al australiano Jordan Thompson por 6-3, 6-0 y 6-2.