Tabilo y su debut triunfal en Roland Garros: Los chilenos se escuchaban cuando lo necesitaba

Pese a estar más de un mes sin competencia por una lesión a la muñeca izquierda, Alejandro Tabilo (61° del ranking ATP) retornó al circuito festejandocon un debut triunfal en Roland Garros ante el local Arthur Cazaux (113°), en casi cuatro horas de partido.

Tras el cotejo, "Jano" conversó con ESPN y expresó: "Sorpresivamente me sentí muy bien, sabía que iba a ser duro, sobre todo por el público, pero estaba tranquilo porque le metí mucho físico al entrenar".

"El público rival se siente encima en una cancha chiquitita, pero gracias a los chilenos que apoyaron, se escuchaban cuando lo necesitaba. Traté de seguir en mi cabeza con el partido", resaltó Tabilo.

Por último, la mejor raqueta criolla comentó: "Hace tiempo no jugaba sin dolor en la muñeca (cinco semanas) y ojalá pueda seguir avanzando. No entré bien en el cuarto set, bajé intensidad, luego me enfoqué en guardar energías para el quinto y empezar sacando. Por suerte funcionó".