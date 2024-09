Terminó la participación de Tabilo: La programación de la última jornada de la Laver Cup

El chileno Alejandro Tabilo terminó su participación en la Laver Cup, tras quedar fuera de los partidos de disputará el equipo del Mundo ante Europa este domingo en la última jornada en Berlín.

El capitán John McEnroe definió a la lista de jugadores que afrontarán los últimos desafíos, que valen tres puntos por victoria, y Tabilo quedó fuera de los cuatro encuentros que se disputarán.

En la primera jornada, Tabilo perdió ante Grigor Dimitrov, pero pudo recuperarse este sábado, con un triunfazo junto a Ben Shelton en el dobles contra Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.

El Resto del Mundo gana por 8-4 a Europa y la Laver Cup la conquista el primer equipo que llegue a los 13 puntos.

Revisa la programación para este domingo en la Laver Cup:

En caso de ser necesario:

