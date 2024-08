Carlos Alcaraz se torció el tobillo y abandonó su práctica en la antesala del US Open

El español Carlos Alcaraz interrumpió el entrenamiento que efectuaba con el argentino Francisco Cerúndolo tras sufrir una torcedura de tobillo a solo tres días de debutar en el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, número 3 del mundo, intercambiaba golpes con el trasandino y se preparaba para ejecutar un revés cuando dobló de mala manera su pie derecho, el mismo por el que se tuvo que retirar en el torneo de Río de Janeiro meses atrás.

El español interrumpió la sesión para ser atendido. El entrenamiento culminó y se encendieron las alarmas por el estado de Alcaraz, cuya situación está por determinar de manera oficial.

ankle twist in practice earlier - hoping it’s nothing serious 🤞🏻 pic.twitter.com/LBKYamRdJK