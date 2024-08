Minuto de ira: Carlos Alcaraz destrozó su raqueta en Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz vivió su minuto de furia en el partido contra Gael Monfils, por el Masters 1.000 de Cincinnati, y destrozó una raqueta contra el piso.

El partido, que se retomó durante este viernes tras su interrupción del jueves por lluvia, tuvo al francés como ganador del segundo set, en tie-break.

En el tercer parcial, con break en contra, Alcaraz se indignó luego que una pelota se estrelló en la red.

Revisa su momento de ira:

"He desperately wants to win this match" 👀#CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw