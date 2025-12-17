Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Terremoto en el tenis: Alcaraz finalizó su vínculo con Juan Carlos Ferrero tras siete años

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El número uno del mundo comunicó su separación del entrenador que lo formó desde los 15 años. Samuel López asumirá el mando en solitario de cara al Abierto de Australia.

Terremoto en el tenis: Alcaraz finalizó su vínculo con Juan Carlos Ferrero tras siete años
Un verdadero golpe al tablero del tenis mundial sacudió la jornada de este miércoles. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, anunció oficialmente el término de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, entrenador que lo acompañó durante más de siete años y con quien alcanzó la cima del deporte.

El murciano de 22 años utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia mediante un emotivo mensaje. "Tras más de siete años juntos, Juanki y yo decidimos poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Es muy difícil para mí escribir este post", expresó Alcaraz.

La dupla, que inició su camino en 2018 cuando el tenista tenía apenas 15 años, cosechó un palmarés impresionante de 24 títulos, destacando seis trofeos de Grand Slam: dos Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Roland Garros. "Gracias por hacer de sueños de niño, realidades. Durante todo este tiempo me acompañaste en un viaje increíble", valoró el deportista.

El nuevo escenario técnico

Tras la salida de Ferrero, la responsabilidad de la carrera de Alcaraz recaerá en Samuel López, quien ya trabajaba en el equipo técnico y ahora asumirá como entrenador principal en solitario. Este cambio llega en un momento clave, a solo un mes del inicio del Abierto de Australia, el único torneo "major" que el español aún no consiguió ganar.

"Llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros", sentenció Alcaraz, cerrando así una de las sociedades más exitosas en la historia reciente del tenis español.

