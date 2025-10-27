Tabilo sufrió retroceso y Garin se acercó al Top 100 del ranking ATP

El calendario 2025 de la ATP está en su recta final y este lunes se publicó una nueva actualización del ranking mundial, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, descendió siete puestos para ubicarse en el 82° casillero, luego de caer en la primera ronda del ATP de Viena.

En tanto, Cristian Garin subió dos peldaños para situarse 105°, acercándose para regresar al top 100 luego de llegar hasta semifinales del Challenger de Costa do Sauipe en Brasil.

Nicolás Jarry trepó una posición, al 113°, aunque cerró el año por una lesión al codo. Por su lado, Tomás Barrios escaló del 118° al 117°, y Matías Soto se mantuvo 279°.

Por su lado, Benjamín Pérez, promesa de 16 años, hizo historia al meterse por primera vez en el ranking ATP tras llegar a cuartos del M15 de Santiago hace un par de semanas.

Respecto a los 10 primeros del mundo, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner, campeón en Viena, completa el podio junto al alemán Alexander Zverev, finalista en el torneo en Austria.

Alex de Miñaur desplazó a Ben Shelton del sexto puesto, mientras Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime saltaron dos puestos para cerrar el top 10.

Top 10 de la ATP:

1° Carlos Alcaraz (España) 11.340 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.160 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.685 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (+1)

7° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.820 (-1)

8° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (0)

9° Casper Ruud (Noruega) 3.235 (+2)

10° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.195 (+2)

Ranking de los chilenos: