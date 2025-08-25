Tenistas chilenos tuvieron leve alza en el ranking mundial ATP

Comenzó una nueva semana y en medio de la disputa del US Open, que arrancó ayer domingo, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Nicolás Jarry, quien tuvo debut y despedida en el Grand Slam norteamericano, subió un puesto para ubicarse en el casillero 102 de la clasificación mundial.

En tanto, Alejandro Tabilo, quien se estrenará en el major este martes 25 de agosto frente al alemán Alexander Zverev (3°), escaló cuatro peldaños para situarse 122° del orbe.

Por su lado, Cristian Garin y Tomás Barrios ascendieron una ubicación cada uno, para quedar 126° y 134°, respectivamente. Matías Soto sí lamentó una caída, ubicándose 272° al perder 19 puestos.

Respecto al top 10, no hubo cambios y el italiano Jannik Sinnr sigue como el número 1 del mundo, aunque el español Carlos Alcaraz tiene la chance de desplazarlo si es que gana el US Open.

-Top 10 mundial:

1° Jannik Sinner (Italia) 11.480 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.590 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.230 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 5.575 (0)

5° Jack Draper (Gran Bretaña) 4.440 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Novak Djokovic (Serbia) 4.130 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Karen Khachanov (Rusia) 3.240 (0)

10° Lorenzo Musetti (Italia) 3.205 (0)

- Ranking de los chilenos: