Nicolás Jarry: El equipo me bancó, fue tremendo salir adelante con la victoria

El tenista nacional Nicolás Jarry evidenció su alegría por volver a las canchas en el cierre del Grupo C de la Copa Davis, siendo parte del triunfo en dobles que selló el 2-1 sobre Eslovaquia.

"Hemos estado ahí, con el equipo hablando siempre. No me sentía en condiciones durante la semana y fue súper dura la decisión para mí, con todo lo que me gusta jugar la Copa Davis y representar al país", señaló a DSports tras la serie final.

"Es difícil decir que no, pero hay que aprender. Eso estoy tratando de hacer, cuidarme lo máximo que se puede dentro de las circunstancias", agregó.

"Hoy me sentía capaz de entrar a la cancha y dejarlo todo. Muchas gracias por todo el apoyo del equipo, que siempre salió adelante. El equipo me bancó, fue tremendo salir adelante con esta victoria", finalizó.

Con la victoria, Chile será cabeza de serie para la ronda clasificatoria de la Copa 2025, que tendrá lugar el próximo febrero.