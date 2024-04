Cristian Garin: Quizás fue el partido más largo de mi carrera

El tenista nacional Cristian Garin (112° de la ATP) comentó su victoria sobre el austríaco Jurij Rodionov en la primera ronda del ATP de Estoril, en un partido que comenzó el lunes y que fue aplazado hasta el miércoles por las incesantes lluvias.

"Fue quizás el partido más largo de mi carrera, tres días esperando, pero así es. Hoy era un día mucho más lindo para jugar y estoy feliz de avanzar a la segunda ronda, no jugué tanto, pero jugué bien, eso es lo que quería", comentó a la transmisión oficial.

Cristian Garin needed just 10 minutes to conclude his match (started on Monday!)



Won all the three games played today to beat Jurij Rodionov 7-6(3), 7-5 and reach the 2nd round. pic.twitter.com/9kHA6OKLKF