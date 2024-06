Sergio Elías, presidente de la Fetech, conversó con Cooperativa Deportes sobre la solicitud de las autoridades municipales y del Serviu para desalojar las instalaciones de la Federación en Las Condes, debido al proyecto de construcción de viviendas sociales, y afirmó que no dejarán el lugar y se van a mantener hasta que sea necesario el inicio del proyecto. "Mientras el terreno no se ocupe para otro fin, no veo razón lógica para que la Federación tenga que salir antes".

