Alcaraz venció a Fritz y quedó a un paso de semifinales en el Masters de Turín

El español Carlos Alcaraz tumbó este martes al estadounidense Taylor Fritz con una remontada y lo venció por 6-7 (2), 7-5 y 6-3 en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP de Turín, torneo en el que ya roza las semifinales y el número 1 del año.

El murciano desarmó a la mejor versión de Fritz luego de estar contra la lona, pero nunca se fue del partido y pudo sacar adelante un complejo partido.

Alcaraz destrozó la consistencia del americano, fundió su batería y creció en la adversidad para quedar a un paso de la ronda de los cuatro mejores.

En el duelo de ganadores en la primera jornada, Alcaraz tuvo que sufrir mucho para frenar las acometidas de Fritz. Esta vez, más allá de su siempre espectacular ataque, brilló en defensa. Deslizó como si no fuera pista dura para llegar a los martillazos de Fritz, colocó bolas profundas, alternó lados y finalmente se quedó con una victoria.

En la última jornada, el español se verá las caras ante Alex De Miñaur, quien este mismo martes debe jugar ante Lorenzo Musetti.