Taylor Fritz jugará por el título de las Finales ATP tras derrotar a Zverev

El estadounidense Taylor Fritz (5°) se agigantó y venció al alemán Alexander Zverev (2°) en tres sets para acceder a la gran definición de las Finales ATP en Turín, Italia.

Tras arrasar en la fase de grupos, donde sólo cayó frente a Jannik Sinner, Fritz buscará el título luego de imponerse con parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 (3) en dos horas y 22 minutos.

El americano tomó la delantera en la manga inicial y con 3-2 a su favor jugó un sexto juego que le permitió soñar con todo. Zverev salvó un primer quiebre, pero Fritz logró sellar la rotura y el game que encaminó la ventaja para ganar el capítulo inicial.

"Sascha", dio batalla con su reacción en el segundo set. El germano sacó a relucir su posición como número 2 del mundo para igualarse ante Fritz.

El tercer envite fue de altísimo nivel; un todo o nada. Ambos mantuvieron sus respectivos servicios en los primeros juegos, en un espejismo con lo que estaba por llegar.

Zverev tuvo triple punto de break con 3-3 en la cuenta, pero Fritz salvó el 0-40 y terminó por zafar del quiebre en el deuce.

En los siguientes juegos siguieron las opciones de quiebres evitadas en el último momento por el rival, lo que mandó todo al tie break, donde finalmente se impuso el estadounidense.

Fritz se convirtió en el primer finalista estadounidense desde 2006, cuando James Blake cayó ante el suizo Roger Federer. Además, intentará ser el primer ganador no europeo desde 2005, cuando lo consiguió el argentino David Nalbandián.

El rival para la lucha por el título será Sinner (1°) o el noruego Casper Ruud (7°). La contienda decisiva se disputará este domingo 17 de noviembre en horario por definir.

