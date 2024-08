Mardy Fish: Los últimos dos sets ante Massú son lo más devastador de mi carrera

El extenista estadounidense Mardy Fish jugará este martes una exhibición ante Nicolás Massú en el marco de las celebraciones por los 20 años de las medallas de oro que el viñamarino y Fernando González conquistaron en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024.

Y en ese marco, el norteamericano, quien perdiese la definición ante Massú recordó aquel duelo en Grecia.

"La tengo bien guardada en mi memoria. Fue uno de los partidos más importantes de mi vida. Cada vez que vienen los Juegos Olímpicos, recuerdo más y más ese partido, lo que fue esa semana. Hubo muchas cosas increíbles durante esa semana. El sentimiento de ganar ese partido de semifinal, de pelear palmo a palmo contra Fernando González, que era alguien muy difícil, realmente complicado de vencer... Luchar contra él, pasar por eso y garantizar una medalla, fue obviamente una experiencia genial. Luego, la final... Hay muchos recuerdos difíciles de esa parte, pero hasta entonces fue una semana muy especial. En particular, esa semifinal con Fernando", expresó Fish a La Tercera.

"Los Juegos Olímpicos son una competición única. Creo que si no hubiese estado tan cerca de la medalla de oro, si Nico me hubiera ganado en sets seguidos, o algo así, probablemente me sentiría mejor con mi medalla de plata. El punto es que estaba ganando, estaba realmente cerca. Es divertido, porque si te dicen antes del torneo que vas a ganar una medalla, por supuesto que lo firmaría. Pero luego todo se vuelve real. Llegas a un punto en el que estás a un set de ganar y no puedes creer que quedas a un set. Recuerdo que Nicolás tomó un largo descanso en el baño después del tercer set", añadió en relación al duelo en que Massú se impuso por 6-3, 3-6, 2-6, 6-4 y 6-4 en cuatro horas de partido.

Fish repasó ese partido y sabía del cansancio del chileno: "Él estaba cansado por eso, desde la noche anterior. Esos chicos jugaron muy tarde, no sé si ustedes recuerdan, pero debieron haber terminado en la mañana, casi el día en que jugábamos la otra final. Si jugábamos un sábado, empezaron sus dobles en una noche de sábado y luego jugaban hasta las horas de la mañana. Él estaba cansado, yo también lo sentí. Hubo veces en el partido en las que ni siquiera estaba seguro de que iba a poder terminar el duelo", contó antes de repasar lo vivido.

"Si te dicen que vas a ganar una medalla, que vas a ir a los Juegos Olímpicos y vas a tener una gran experiencia en la ceremonia de inauguración, en la Villa Olímpica con los atletas del Team USA, que eran realmente geniales, y todo eso, obviamente lo tomas, sin duda... Pero esos últimos dos sets... Diría yo que son los dos sets más devastadores que jugué en mi carrera, porque estuve tan cerca...", dijo

"Honestamente, cuando me quedé para el acto de las medallas y escuché el himno de Chile, con ellos tan felices y yo tan devastado, tuve un momento en el que pensé en que probablemente me sentiría mejor en otro instante, pero ahí mismo es muy difícil, porque no tienes mucho tiempo entre el set final y la ceremonia de premiación. Fueron solo 15 minutos, fue justo después, así que estás devastado por perder y entonces estás pensando, en ese momento, 'probablemente me divertiré más en otro lugar'. Para ser honesto, hay muchos recuerdos hermosos de todo de eso, no me equivoco, pero ese último partido o esos dos últimos sets fueron difíciles, por supuesto", finalizó.