Massú respaldó a Jarry: Si gana un par de partidos se pondrá firme

El extenista nacional Nicolás Massú, capitán del equipo chileno en Copa Davis, analizó durante esta jornada el mal rendimiento que atraviesa Nicolás Jarry (26° del ATP), quien no gana un partido en singles desde las semifinales del Masters de Roma, a mediados de mayo.

"Siempre hay que evaluar a cada jugador de manera distinta. En los Juegos Olímpicos 'Nico' (Jarry) no llegó en su cien por ciento, venía con problemas de salud los últimos dos meses, no había competido casi nada", dijo el medallista en Atenas 2004.

"Tengo toda la fe que ganando uno o dos partidos, alcanzará un nivel en el que pocos le podrán jugar en igualdad de condiciones. Lo demostró hace dos meses, entonces si consigue vencer en un par de encuentros se pondrá firme para lo que viene", se refirió respecto al inicio de la Copa Davis para este próximo 11 de septiembre.

Así mismo, Massú mencionó que: "Yo estuve en París 2024 con él. Obviamente mejoró mucho, en estas últimas dos semanas se nota que va en vías de alcanzar su tenis. Obviamente que para un deportista con problemas de salud, eso se complica un poco"

"Él entregó todo lo posible. Es súper difícil enfrentar este torneo cada cuatro años cuando no puedes llegar como tú quieres. Entonces, va a llegar a US Open mucho mejor. Me siento tranquilo y se cómo se puede desenvolver", cerró refiriéndose al último Grand Slam que se desarrollará a partir del lunes 26 de agosto.

Con la definición del torneo norteamericano, los representantes nacionales se pondrán a disposición de Nicolás Massú para afrontar el Grupo C en la Copa Davis, torneo en el que se debutará ante Eslovaquia para después medirse contra Alemania y finalizar con Estados Unidos.