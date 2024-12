Djokovic y el caso Sinner: "Se nos mantuvo a oscuras durante meses"

El serbio Novak Djokovic apura el inicio de una nueva temporada que arrancará en el torneo de Brisbane, con el Abierto de Australia como primer gran objetivo, y con nuevas motivaciones tras un año sin grandes éxitos, sin ningún título del Grand Slam, pero con la medalla de oro olímpica en París 2024 colgada al cuello.

En su primera puesta en escena ante el arranque de una nueva temporada, con Andy Murray como entrenador y con nuevos dominadores en el circuito como el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, que dio positivo en un control antidopaje, aunque quedó sin sanción, algo que el serbio criticó.

"Yo no pongo en duda si consumió esa sustancia prohibida de forma intencionada o no. Es un deporte limpio el tenis y el jugador hace todo para jugar de esa forma. Jannik no me parece alguien que haría algo así conscientemente. Pero me he sentido frustrado como muchos jugadores, porque se nos mantuvo a oscuras durante meses desde que se supo la noticia. Y eso no es una buena imagen para este deporte", opinó Djokovic en la rueda de prensa previa al inicio de la competición.

El balcánico, de 38 años, se suma a la corriente del australiano Nick Kyrgios, quien criticó desde el primer momento la resolución del caso Sinner al que no se le suspendió por dopaje y al que se le trató de forma diferente a la de otros jugadores.

"Nick se ha expresado muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos. Ha habido muchos jugadores que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de dopaje y otros que están esperando durante más de un año a que se resuelva el caso", recordó Novak Djokovic.