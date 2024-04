"Me cumpliste un sueño": Cachín le pidió la camiseta a Nadal tras su duelo en Madrid

Pese a su eliminación en el Masters 1.000 de Madrid, el tenista argentino Pedro Cachín sacó su lado de fanático ante Rafael Nadal y le pidió su camiseta luego de cumplir el anhelo de enfrentarlo.

"Me cumpliste un sueño, gracias. No sé si es el protocolo... ¿me puedo quedar con tu camiseta?", le dijo el trasandino en el apretón de manos postpartido, a lo que el manacorí respondió positivamente, dándole la casaquilla en camarines.

"Le dije lo que siempre quise decirle. Le agradecí; cumplí el sueño de un chico que en 2005 lo vio ganar Roland Garros desde la cama. Me parece un una gran persona. Intentaré que me firme la camiseta en algún momento y la colgaré con una foto del partido", dijo Cachín a la salida del estadio.

- Mira el emotivo momento en la Caja Mágica:

"It’s a dream come true for me, I'm not sure what is the protocol, but can I ask you for a shirt?" 😍👕@pecachin1 with a once in a lifetime souvenir!@RafaelNadal | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/SAPJ0P8bmJ