Nadal tras duelo ante Djokovic en el Six Kings Slam: Me ayudaste a superar mis límites

Rafael Nadal reconoció el aporte que Novak Djokovic significó en su carrera y ensalzó la dura competencia que ambos tuvieron a lo largo de casi dos décadas, al término del partido por el tercer y cuarto puesto del Six Kings Slam, donde se jugó el último clásico entre ambos de la historia del tenis.

La organización del evento protagonizó un cariñoso adiós al español que dentro de un mes pondrá el punto y final a su carrera, en las Finales de la Copa Davis.

"Gracias Novak y a su equipo por todos los momentos que hemos compartido en la pista. Has sido un rival espectacular que me ayudó a superar mis límites durante quince años. Gracias porque sin eso no hubiera sido el jugador que ahora soy", dijo en el centro de la pista de The Veniu el ganador de 22 Grand Slam.

"Enhorabuena por tus títulos, Novak y por tu carrera y te deseo lo mejor para el futuro", añadió Rafael Nadal que echará de menos "casi todo".

"Durante casi veinte años siendo competitivo en los mejores escenarios, en los que soñaba con estar cuando era pequeño. No podré agradecer lo suficiente el apoyo recibido este tiempo. Soy muy afortunado", añadió.

Novak Djokovic, que ganó a Nadal este último cara a cara, no oficial, destacó que lo vivido con Nadal había supuesto para él "un auténtico honor. Hemos vivido muchos partidos durante muchos años, muchas veces. No te retires, quédate un poco más", dijo.

"Dejas un legado increíble. Muchas gracias por todo lo que has dado y que dejas en el mundo del tenis", añadió.