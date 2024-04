Rafael Nadal: De momento no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir

El tenista español Rafael Nadal, que recientemente anunció su ausencia en el Masters 1.000 de Montecarlo, que empieza este domingo, declaró que "de momento" no está consiguiendo ponerse "en disposición de competir".

"Llevo un año y medio complicado en el que se está haciendo difícil todo. Lo estoy intentando cada día. Tengo cosas que solucionar y la realidad es que de momento no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir. Es duro", dijo Nadal en declaraciones a Movistar+.

Nadal señaló que "a nivel personal, todo bien", pero que "a nivel profesional", su situación es "difícil".

"Pero también hay que poner en una balanza todo lo que ha sido mi carrera. En los momentos malos te acuerdas de los momentos que jamás hubiera soñado vivir", precisó.

"Lo sigo intentando, pero la situación es complicada. Voy día a día. No descarto nada, ni estar en Barcelona ni estar en Madrid, aunque no he podido estar en Montecarlo. De momento no estoy pudiendo llegar por unos problemillas físicos que tengo que me impiden ser capaz ni tan siquiera de luchar por mis objetivos. Vamos probando cosas, con mucha cautela", comentó.