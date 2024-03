Apuntaba a Jarry: El mensaje que dejó Medvedev en la cámara tras su victoria en Miami

El Ruso Daniil Medvedev (4° en el ranking ATP) derrotó a Nicolás Jarry (23°) por 6-2 y 7-6 (7), en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, donde pese al mal arranque del chileno, en el segundo set igualó el nivel del europeo y cayó 7 en el tie-break.

Luego del triunfo, Medvedev realizó la tradicional firma a la cámara, donde escribió: "Not easy (nada fácil)", dejando ver lo complicada que fue la victoria.

Así fue la firma:

'Not easy' 😟



Nicolas Jarry pushed @DaniilMedwed to the brink tonight at #MiamiOpen pic.twitter.com/wAFFK9Pqe4