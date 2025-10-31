Bublik mantuvo su racha triunfal y alcanzó las semifinales de París

El tenista kazajo Alexander Bublik confirmó su espectacular estado de forma y se clasificó para sus primeras semifinales de un Masters 1.000 en París. El jugador derrotó al australiano Alex de Miñaur, sexto favorito del torneo, por 6-7(5), 6-4 y 7-5 en un intenso partido que duró 2 horas y 25 minutos.

La determinación de Bublik fue clave para superar a un rival difícil que llegaba con la moral alta tras asegurar su clasificación para el Trofeo de Maestros de Turín. Tras ceder el primer set en un ajustado juego de desempate, el kazajo no bajó los brazos, se adueñó de la segunda manga y quebró el servicio del australiano en el undécimo juego del tercer set para sellar su victoria.

Con este resultado, Bublik, de 28 años y actual número 16 del ranking, estiró una impresionante racha que incluye 35 triunfos en sus últimos 42 partidos. Su gran nivel durante la temporada le permitió conquistar los torneos de Turín, Halle, Gstaad, Kitzbuhel y Hangzhou, demostrando un notable salto de calidad en su juego.

En la ronda de semifinales, que se disputará este sábado, el kazajo buscará un lugar en la final frente al canadiense Felix Auger-Aliassime. El noveno cabeza de serie del certamen viene de vencer con autoridad al monegasco Valentin Vacherot por un doble 6-2 y será el sexto enfrentamiento entre ambos, con un historial que favorece al canadiense por tres victorias a dos.