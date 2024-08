Insólito: Sujeto se hizo pasar por el US Open para hacerle pesada broma a tenista francés

Una increíble situación se generó en torno al tenista francés Jules Marie (295° del mundo) con una pesada broma de un internauta que lo engañó con un correo falso bajo el nombre del US Open.

Por medio de historias de Instagram, Marie denunció que el supuesto mensaje del torneo reportaba dos bajas para la qualy que le permitían ingresar a aquella instancia.

El galo se contactó directamente con la organización para confirmar la situación y desde Estados Unidos aclararon que todo se trató de una farsa.

This is insane - someone sent Jules Marie (#2 alternate for US Open qualifying) a fake e-mail that he's in the draw. But when Jules tried to confirm, it turned out the tournament knew nothing about it. Awful behavior, targeting players who are desperately waiting for a withdrawal pic.twitter.com/bkOL8GDXTH