Lehecka se quedó con el ATP de Brisbane tras el abandono de Opelka por lesión

El checo Jiri Lehecka (28°) logró en Brisbane el segundo título de su carrera, tras el temprano abandono del estadounidense Reilly Opelka (293°) en la final por lesión.

El europeo, vigésimo octavo del ránking ATP, ganaba el primer set por 4-1 cuando el norteamericano, decidió dejar el encuentro, aquejado de una molestia en la muñeca derecha.

An unfortunate ending to a great week ...



Speedy recovery Reilly 🙏 Congratulations to our Champion in Brisbane @jirilehecka 🏆#Brisbaneinternational pic.twitter.com/rXZ45lsLjn