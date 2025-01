Chile: 2024 fue el año con menos muertos en accidentes viales desde 1993

El año 2024 hubo en Chile 1.438 muertes como consecuencia de accidentes viales: un 12 por ciento menos que en 2023, y que se traduce en una caída de los decesos promedio diarios de cinco a cuatro personas.

"Esta cifra es la más baja en cantidad de personas fallecidas al año que tenemos desde que llevamos el conteo, con la creación de Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) en 1993", destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.

"Nunca habíamos tenido menos fallecidos por siniestros viales que este año (2024), y eso a pesar de que, desde el año 2019 a la fecha, contamos los fallecidos en (hasta) 48 horas (después del accidente) y no en 24 horas, como lo hacíamos antes", resaltó el secretario de Estado.

La Región de Los Ríos fue la que presentó en 2024 la mayor tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, y las regiones Metropolitana, de Tarapacá y Valparaíso exhibieron los niveles más bajos.

La temporada estival, particularmente los meses de enero y febrero, concentraron el 18 por ciento de los fallecidos, y el cierre de año, entre septiembre y diciembre, acumuló el 33 por ciento de las muertes en accidentes.

El 2024 cerró como el año con menos fallecidos por siniestros de tránsito desde 1993.



El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @conaset y @Carabdechile, entregó el balance anual de fatalidades en las vías, donde se evidenció una baja de un 12% en relación a 2023. pic.twitter.com/Xt8jYJo5pS — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) January 6, 2025

"La causa basal que se presenta en los siniestros viales, en particular, es no estar atentos a las condiciones del tránsito, en conjunto también con la velocidad no razonable ni prudente", comentó el general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabieros.

"Estos elementos, más allá de cuantificarse en números, en tendencias, en porcentajes o en variaciones que pudiésemos estimar, son situaciones que debiésemos tener en consideración para generar las acciones preventivas de autocuidado, y en particular ese autocuidado más allá del propio conductor: (me refiero a) el que debe hacer el entorno social o familiar", añadió el uniformado.

Seguiremos trabajando de forma colaborativa y sistemática en mayor seguridad vial en nuestras calles, más infraestructura, más educación y más fiscalización para salvar vidas. pic.twitter.com/quU4SZW0JB — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) January 6, 2025

En la misma línea, la secretaria general de Conaset, Luz Infante, recordó que "la conducción es totalmente incompatible con el consumo de drogas, totalmente incompatible con el consumo de alcohol, con el uso del celular y otras distracciones que puedan presentarse dentro del vehículo".

Por otro lado, "en cada viaje que realicemos, aunque sea muy corto, siempre que vayan niños, deben ir sentados en su sistema de retención infantil en el asiento trasero. Y, por supuesto, cada persona que vaya dentro del vehículo debe ir correctamente sujeta usando su cinturón de seguridad".

Finalmente, "jamás hay que exceder la velocidad (permitida), porque cada una de estas cosas nos van exponiendo a riesgos, y aumentamos la probabilidad de morir en un siniestro de tránsito", advirtió Infante.