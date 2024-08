Shapovalov fue descalificado en Washington por lanzar su raqueta e insultar a un espectador

El canadiense Denis Shapovalov fue descalificado este viernes en cuartos de final del ATP 500 de Washington, cuando enfrentaba al estadounidense Ben Shelton y con tres puntos de partido en contra, por lanzar su raqueta al suelo e insultar aparentemente a un espectador en las gradas.

Con Shelton arriba 6-3 en el desempate del segundo set, tras ganar el primero por 7-6(5), Shapovalov perdió la calma, lanzó su raqueta repetidamente y gritó en dirección a uno de los aficionados.

El juez llamó a un supervisor y decidió finalmente descalificar al canadiense.

Shapovalov, que ocupa la posición número 139 en el ránking mundial y que fue número 10, protestó al juez antes de dejar la pista.

"Él me está hablando (...) ¿Cómo puedes llamar al supervisor?", dijo Shapovalov al juez.

Not the ending we expected 😮



With Ben Shelton leading triple match point Denis Shapovalov is defaulted 😥@mubadalacitidc pic.twitter.com/F8FetSk3nk