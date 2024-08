[VIDEO] El comentado golpe de Alexander Bublik "sin las manos" en Montreal

El tenista kazajo Alexander Bublik dio la vuelta al mundo con una impresionante acción en el partido contra el estadounidense Ben Shelton por el Masters 1.000 de Canadá que se disputa en Montreal.

El duelo, ganado por el norteamericano con marcadores de 7-6(4) y 6-2, tuvo como punto alto un match point en que el número 25 de la ATP sorprendió tirando su raqueta hacia la pelota que bien le había respondido su rival.

La situación, que generó la victoria de Shelton, provocó un gran momento entre ambos deportistas.

Revísala aquí:

The best shot that never counted 😮



Another look at @BublikAlexander's moment of magic at #OBN24! pic.twitter.com/4z1p8QyjBA