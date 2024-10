[VIDEOS] La llamativa queja de Medvedev por las pelotas en Shanghái

Daniil Medvedev (5° ATP) accedió a octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái con un triunfo por 5-7, 6-4 y 6-4 contra el italiano Matteo Arnaldi (36°), pero se robó las miradas por su dura queja por las pelotas utilizadas en el partido.

En medio del partido, y luego de un juego al servicio, el ruso se pasó una de las pelotas por el trasero, mencionando que "solo puedes limpiarte con ellas".

La acción y reclamos hacia el juez de silla le valió a Medvedev un punto de penalización que, de todas formas, no impidió su triunfo.

